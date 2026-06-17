Мужчина стрелял из окна из дробовика в Петрозаводске

В Петрозаводске некий мужчина открыл стрельбу из дробовика по прохожим. Об этом сообщает Telegram-канал «Долго будет Карелия сниться».
По данным источника, горожанин стрелял из окна четвертого этажа дома на Лососинском проспекте. Были ранены двое мужчин, каждому из которых по 34 года. Они госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Задержан 38-летний мужчина, который устроил стрельбу. Следователи изучают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о том, что жилой дом загорелся на юге Карелии.