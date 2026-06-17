Мужчина пытался устроить теракт в Петербурге

Жителя Северной столицы арестовали по обвинению в серьезном преступлении

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В Санкт-Петербурге арестован молодой мучжина. Он обвиняется в совершении теракта на железной дороге, сообщает «Фонтанка».

В Санкт-Петербурге взяли под стражу подозреваемого в совершении теракта против России.

Отмечается, что вечером 19 июня обвиняемый, действуя совместно с неустановленными лицами, поджег рельсовый автобус РА2 на территории приписного парка Петербург-Балтийский. Это автобус РА2 -дизельный поезд, использующийся для пассажирских перевозок на участках неэлектрифицированных железнодорожных путей.

Подозреваемого задержали. Он пробудет в СИЗО до 19 августа.

Ранее сообщалось о том, что дача полыхала в выходной день в Карелии.