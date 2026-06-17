Глава Карелии вручил государственные награды лучшим медикам республики

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечают в третье воскресенье июня, в Петрозаводске провели торжественное мероприятие, посвященное празднику

Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия

В конференц-зале Республиканского перинатального центра имени К.А. Гуткина собрались работники медицинских организаций Карелии, ветераны здравоохранения, многочисленные гости.

Глава региона вручил лучшим медикам государственные награды Республики Карелия за многолетний добросовестный труд.

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День медицинского работника – это больше, чем просто профессиональный праздник врачей, медсестер, фельдшеров, младшего медперсонала. Это день особой благодарности от всех жителей людям в белых халатах, которые помогают, лечат, буквально выхаживают пациентов и спасают жизни,

– сказал Артур Парфенчиков.

За последние годы в республике много сделано, для того, чтобы медицинская помощь – от первичного звена до высокотехнологичных операций – была доступной для жителей, современные и комфортные условия создают и для пациентов, и для врачей. Построена поликлиника на Кукковке в Петрозаводске, после реконструкции открыта детская поликлиника в Сегеже. Строится хирургический корпус Республиканской больницы скорой помощи. Завершают достройку межрайонной больницы на Древлянке. По всей республике работают новые ФАПы и врачебные амбулатории.

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В мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Валентина Пивненко, председатель общественного совета при Минздраве Карелии Валерий Тольский. Медиков тепло поздравил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков и вручил им ведомственные награды Минздрава России и Минздрава Карелии.

Минздравом Карелии учреждена новая ведомственная награда – «Почетная грамота медицинской династии». Ее удостоена медицинская семья из поселка Эссойла, в которой пять поколений медицинских работников. Грамоту за верность и многолетнее служение медицине, сохранение профессиональных традиций и многолетний добросовестный труд на благо жителей Карелии Михаил Охлопков вручил представителям династии – Людмиле Георгиевне Амосовой, Маргарите Геннадьевне и Анастасии Гусаровым.

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Названы имена победителей конкурса народного признания «Лучший медицинский работник Карелии». В рамках конкурса поступило более трех тысяч голосов в поддержку медицинских работников. Наибольшее количество добрых отзывов обращены врачу-педиатру Городской детской поликлиники № 2 Владимиру Витальевичу Веркину, медицинской сестре Городской поликлиники № 1 Марии Владимировне Вяхиревой и фельдшеру Лоухской ЦРБ Валентине Геннадьевне Яковлевой.

Слова поздравлений и признательности, выступления творческих коллективов были адресованы тем, кто ежедневно помогает людям, спасает жизни.

Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия.