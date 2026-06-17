Элиссан Шандалович: «Быть врачом — это служение»

Председатель Законодательного собрания Карелии, заслуженный врач республики, Элиссан Шандалович обратился к медицинскому сообществу в День медицинского работника

Фото: Заксобрание РК

Спикер парламента признался, что ни разу не пожалел о выборе профессии. С особой теплотой он вспомнил своих учителей из Петрозаводского государственного университета, наставников и старших коллег, щедро делившихся опытом, а также родителей, которые всегда его поддерживали.

Быть врачом — это не работа. Это образ жизни, ответственность и служение. Каждый день мы сталкиваемся с болью и страхом, но при этом видим силу человеческого духа и благодарность в глазах пациентов,

— подчеркнул он.

Решающее влияние на его профессиональный путь оказали лекции легендарного профессора Анатолия Петровича Зильбера. Именно тогда Элиссан Шандалович окончательно понял: его место — в анестезиологии и реаниматологии.



Самые тёплые слова благодарности он адресовал коллективу Медвежьегорской центральной районной больницы, где прошло его становление как врача, и коллегам из Республиканской больницы, ставшим для него по-настоящему родными людьми.



Особые слова признательности прозвучали в адрес медиков военно-полевого госпиталя в Луганской Народной Республике. В 2024 году сам Элиссан Шандалович проходил там службу врачом, оказывая медицинскую помощь в условиях боевых действий.

Дорогие коллеги — вся наша большая медицинская семья Желаю вам здоровья, счастья, мирного неба и тепла в душе. Спасибо, что вы есть,

— сказал он в завершение своего обращения.