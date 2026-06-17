Отец новорожденных двойняшек приехал на коне к роддому в Петрозаводске

Молодой папа, приехавший на выписку детей и жены, припарковал у роддома не железного, а настоящего коня

Фото: паблик республиканского перинатального центра им. Гуткина

О необычной выписке из роддома рассказали в паблике республиканского перинатального центра им. Гуткина.

Эта историю про неординарного папу, подъехавшего «с истинно русским размахом», точно войдёт в историю учреждения.

«Никакой выхлопной трубы, только цокот копыт по асфальту, возвещающий о его прибытии. На лице — смесь волнения и абсолютного счастья, в руке - цветы. Кажется, даже младенцы притихли от удивления, перестав пищать свои первые «агу». А папа приехал забрать свою семью, жену и детишек-двойняшек»,

- написали сотрудники центра в Сети, на которых это событие явно произвело впечатление.

Про выбор столь необычного транспорта авторы поста высказались поэтично: «Это был не просто транспорт. Это было **заявление**. Заявление о том, что теперь он — папа, защитник, добытчик и немного ковбой. Конь под ним флегматично жевал удила, всем своим видом показывая, что для него это обычное дело — забирать новых граждан из их временного пристанища».

Как уточнили сотрудники учреждения, на территорию центра коня не пропустили. Но фееричное появление молодого папы вызвало искренние улыбки.