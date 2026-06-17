В субботу, 20 июня, начался прием документов

Фото: Петрозаводск говорит

В России стартовала приемная кампания в вузы, колледжи и техникумы. Абитуриентам доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест.

«Двадцатое июня — единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования. Студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов», — уточнили в «РИА Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Количество мест для целевого приема превышает 83 тысячи: больше всего отводится направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства. Нововведением приемной кампании станет «день тишины». Поступающие не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление в дни издания приказов о зачислении в вузы, уточнили в источнике.

Подать заявление и документы можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично или почтой.

Кроме того, в этом году изменятся и правила приема в вузы выпускников колледжей и техникумов. Теперь они будут сдавать внутренние экзамены, только если продолжают обучение по профилю. Соответствие профиля определяют университеты.

Даты окончания приема заявлений и документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Так, прием заявлений и документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования завершается 25 июля. При приеме на платные места по этим уровням образования подать документы нужно будет не позднее 20 сентября.

Как отмечает источник, прием заявлений и документов на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования завершится не позднее 20 августа, а на платные места по этим уровням образования — не позднее 20 сентября.