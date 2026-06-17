Шикарный день ожидается в Карелии 22 июня

До 24 градусов обещают синоптики в республике в понедельник

Фото "Петрозаводск говорит"

Завтра, 22 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10,+15°С, на северо-востоке местами до +7°С, днем +19,+24°С, сообщает Гидрометцентр РК.

По данным gismeteo.ru, в Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13,+15°С, днем +21,+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным портала gismeteo.ru в Костомукше до +18, небольшой дождь.

В Сегеже до +20, без существенных осадков.

В Сортавале до +22, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.