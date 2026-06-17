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21 июня 2026
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Погода

Сегодня погода в Карелии пойдет в разгул

Жара, гроза и сильный ветер будут царить 21 июня в республике
дождь
Фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводске переменная облачность и небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный с порывами. Температура воздуха +23, +25. Атмосферное давление будет  падать

Облачно с прояснениями будет по Карелии. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, на севере местами с порывами до сильного. Термометры покажут от +22 до +27 градусов.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале +21, 

в Кеми, Кондопоге, Медвежьегорске +25,

в Олонце, Сегеже и Суоярви +24, 

в Сортавале +27,

в Пудоже +26.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Продолжительные дожди наполнили водоемы в Карелии

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