Продолжительные дожди наполнили водоемы в Карелии

Уровень рек и озер за последние дни значительно повысился

Фото: ПТЗ говорит

Уровень рек и озер в Карелии заметно вырос, что не осталось незамеченным среди местных жителей и любителей природы. Многие «на глаз» определили, что воды в реках прибавилось

Так, очевидец из Пряжинского района рассказал, что река Маньга стала намного шире по сравнению с весной.

«Уровень воды вырос, теперь река действительно стала похожа на настоящую реку»,

— делится он своими наблюдениями.

Напомним, что еще в мае ситуация была иной. Тогда сообщалось о значительном падении уровня воды в Онежском озере. По данным Министерства природных ресурсов Карелии, на начало мая 2026 года уровень воды был ниже средних многолетних значений на 10–65 см. Причинами такого снижения стали малоснежная зима, ранняя весна и короткий период паводков, которые не смогли восполнить запасы влаги.

Однако нынешние дожди кардинально изменили ситуацию. Природа взяла свое, и Карелия вновь предстает перед нами во всей своей водной красе. Это отличная новость для любителей природы, рыбаков и всех, кто ценит величие карельских водоемов.