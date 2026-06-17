Небольшие дожди усмирят знойные 27 градусов в воскресной Карелии

Непогода в республике будет не везде и не всегда

Фото: Петрозаводск говорит

О погоде на воскресенье, 21 июня, рассказали специалисты карельского гидрометцентра.

В Петрозаводске переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха в ночные часы +11, +13, днём +23, +25. Атмосферное давление будет падать

Облачно с прояснениями будет по Карелии. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем на севере местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15, на юго- востоке местами до +7°С, днем термометры покажут от +22 до +27 градусов.