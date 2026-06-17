Солнечные ванны принимает почти вся Карелия

Солнечно в субботу в республике, за исключением одного района

Фото: Петрозаводск говорит

В Карелии сегодня тепло и солнечно. Причем настолько, что можно «купаться» в солнечных лучах. Что республика и делает, как отметил паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Карелии принимает солнечные ванны, написали в Сети, но с оговоркой, что есть исключения. Так, солнечные ванны оказались доступны не всем: не повезло Пудожскому району.

«Сегодня вся территория Карелии принимает солнечные ванны, за исключением Пудожского района», - уточнил источник и опубликовал в подтверждение карту погоды.

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Похоже, что хозяйничавшая несколько дней непогода дала Карелии небольшую передышку. Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня, 20 июня, в Карелии ожидались потепление до 22 градусов и облачная погода с прояснениями. А в воскресенье, 21 июня, регион накроют грозы и порывистый ветер.