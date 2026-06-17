Сегодня в Карелии потеплеет до 22 градусов

Ветер южных направлений придет в республику

Фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводске 20 июня переменная облачность и без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +19, +21. Атмосферное давление будет расти.

Переменная облачность ожидается также по Карелии. На севере республики местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Столбик термометра покажет +17, +22.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Кеми +17,

в Сегеже +19,

в Калевале, Кондопоге, Сортавале и Медвежьегорске +20,

в Пудоже +18,

в Олонце +21,

в Суоярви +22.