Сегодня в Карелии потеплеет до 22 градусов

В Петрозаводске 20 июня переменная облачность и без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +19, +21. Атмосферное давление будет расти.
Переменная облачность ожидается также по Карелии. На севере республики местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Столбик термометра покажет +17, +22.
По прогнозу российского гидрометцентра, в Кеми +17,
в Сегеже +19,
в Калевале, Кондопоге, Сортавале и Медвежьегорске +20,
в Пудоже +18,
в Олонце +21,
в Суоярви +22.