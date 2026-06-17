В субботу заметно потеплеет в Карелии

Синоптики пообещали по республике до 22 градусов тепла

Фото: Петрозаводск говорит

Специалисты республиканского гидрометцентра рассказали о погоде на субботу, 20 июня.

В Петрозаводске переменная облачность и без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +7, +9, днём столбик термометра поднимется до +19, +21. Атмосферное давление будет расти.

Переменная облачность ожидается также по Карелии. Ночью без существенных осадков, днем на севере республики местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, западный, днем южный, юго-западный умеренный. Ночью в регионе +4, +9, днём +17, +22.

По прогнозу российского гидрометцентра, днем 20 июня в Кеми +17,

в Сегеже +19,

в Калевале, Кондопоге, Сортавале и Медвежьегорске +20,

в Пудоже +18,

в Олонце +21,

в Суоярви +22.