В субботу заметно потеплеет в Карелии

Специалисты республиканского гидрометцентра рассказали о погоде на субботу, 20 июня.
В Петрозаводске переменная облачность и без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +7, +9, днём столбик термометра поднимется до +19, +21. Атмосферное давление будет расти.
Переменная облачность ожидается также по Карелии. Ночью без существенных осадков, днем на севере республики местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, западный, днем южный, юго-западный умеренный. Ночью в регионе +4, +9, днём +17, +22.
По прогнозу российского гидрометцентра, днем 20 июня в Кеми +17,
в Сегеже +19,
в Калевале, Кондопоге, Сортавале и Медвежьегорске +20,
в Пудоже +18,
в Олонце +21,
в Суоярви +22.