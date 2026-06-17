Аномальная жара накроет часть Карелии в июле

В Карелии и соседних регионах температура воздуха будет выше климатической нормы

Фото: Петрозаводск говорит

Об аномально теплой погоде июля рассказала синоптик, назвав регионы, где будет непривычно жарко.

Аномальная жара в июле ожидается в Мурманской и Архангельской областях, на востоке Карелии и в Дагестане, рассказала РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина.

«В июле температура воздуха ожидается выше климатической нормы в Мурманской области, восточных районах Карелии, а также на севере Архангельской области и юго-востоке Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан). Теплее нормы — в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, большей части Магаданской области и Камчатского края»,

– предупредила синоптик.

Специалист добавила, что температура ниже нормы в июле ожидается на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области, востоке Вологодской области, в Кировской и Свердловской областях, Пермском крае. Аналогичная ситуация, отметила Паршина, будет в Ханты-Мансийском округе и на части территории Ямало-Ненецкого округа.