Непогода испытывает на прочность урожай

Карельские огородники в тревоге

фото «Петрозаводск говорит»

Небывалые ливни и град, обрушившиеся на Карелию, стали настоящим испытанием для местных жителей, чьи надежды связаны с урожаем. Затяжные дожди превратили грядки в болота, а порывы ветра и град нанесли ощутимый ущерб посадкам.

«Картошку просто затопило, вода стоит между рядами и не уходит, приходится рыть канавки, чтобы хоть как-то ее отвести. Морковь, конечно, пострадала от дождей, но, думаю, выживет. Только лук и капуста, которые любят влагу, похоже, чувствуют себя неплохо. Правда, и на капусту уже напали вредители. После того, как просохнет, обязательно проведу обработку»,

– делится своими переживаниями наша читательница из Пряжинского района.

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Похоже, небесная канцелярия пока не собирается прекращать щедрые дожди. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода в Карелии останется облачной с прояснениями, но дожди не прекратятся. Местами они будут сильными.