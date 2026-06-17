Перейти к основному содержанию
19 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Погода

Сегодня в погодном меню Карелии приятно свежо и немного дождливо

В большинстве районов республики 19 июня ожидаются небольшие дожди
прогноз
Фото: Петрозаводск говорит

В пятницу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14, +16. Атмосферное давление будет  расти.

Облачная погода с прояснениями ожидается и по Карелии. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Воздух прогреется до +14, +19 градусов, по северным районам будет +10, +15.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале и Кеми +11,

в Сегеже +12,

в Кондопоге, Медвежьегорске и Суоярви +14,

в Пудоже +15,

в Олонце +16, 

в Сортавале +18.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Дожди слегка отступят от Карелии в пятницу

Метки