Сегодня в погодном меню Карелии приятно свежо и немного дождливо

В пятницу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14, +16. Атмосферное давление будет расти.
Облачная погода с прояснениями ожидается и по Карелии. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Воздух прогреется до +14, +19 градусов, по северным районам будет +10, +15.
По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале и Кеми +11,
в Сегеже +12,
в Кондопоге, Медвежьегорске и Суоярви +14,
в Пудоже +15,
в Олонце +16,
в Сортавале +18.