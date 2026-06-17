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18 июня 2026
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Погода

Дожди слегка отступят от Карелии в пятницу

По прогнозу синоптиков, осадки будут умеренные и небольшие
куст спиреи
Фото: Петрозаводск говорит

Специалисты республиканского гидрометцентра рассказали о погоде на 19 июня.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер подует западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +10, +12, днём +14, +16. Атмосферное давление будет  расти.

Облачная погода с прояснениями ожидается и по Карелии. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. 

Ночью столбик термометра покажет от +8 до +13, по северным районам местами похолодает до +5. Днём воздух прогреется до +14, +19 градусов, по северным районам будет +10, +15.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Волна тепла и «сухой» день: когда в Карелии ждать передышки от дождей

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