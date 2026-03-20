Автомобиль сбил пожилую женщину на переходе в Петрозаводске

В четверг, 19 марта, в Петрозаводске сбили человека на пешеходном переходе на улице Пограничной. Видеозапись инцидента опубликована в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как легковой автомобиль подъезжает к переходу и совершает наезд на женщину, которая начала переходить дорогу. После удара горожанка оказалась на земле, но смогла встать. В итоге оба участника инцидента покинули место аварии.

«Мою свекровь сбила машина. Водитель свалил, ГАИ не вызвал. Женщина пожилая, была в шоке, даже близким рассказала только вечером. Заявление обязательно напишем»,

- рассказала участница сообщества.

