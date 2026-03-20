В старинной вепсской деревне восстановят храм

Прионежский район - одна из самых популярных и притягательных территорий нашей республики. Тех, кто хочет построить или купить свой дом, привлекает в первую очередь близость к Петрозаводску. И это подтверждает статистика по реализации земельных участков. В прошлом году их выделено 500. Вместе с развитием индивидуального строительства должна развиваться и инфраструктура района и поселений. Ольга Шмаеник - депутат Заксобрания Карелии, которая курирует Прионежье, отметила в проекте «От первого лица» программы строительства и ремонта дорог. Это одно из самых важных направлений, которое влияет на качество жизни людей. Депутат упомянула федеральную трассу Петрозаводск - Ошта до Ленинградской области, на которой уже заметны изменения: новая дорога, современные широкие тротуары, уличное освещение. Работы на этом участке еще не завершены и будут продолжены.

Когда семья с детьми переезжает в район, то встает вопрос о детских садах и школах. Григорий Шемет - глава администрации Прионежского района с 2018 года рассказал, что за последнее время в системе образования сделаны большие шаги. В Деревянке построили новую школу, капитально отремонтировали школу в Шуе, а также два детских сада: в Заозерье и Шуе. И это не все объекты сферы образования и культуры, в которых велись работы.

Кроме этого глава администрации отметил запуск обновленных КОСов. Их два в районе: Ладва и Шелтозеро. Григорий Шемет рассказал, что за последние годы удалось добиться в системе водоснабжения практически безаварийной работы, также новые системы повлияли и на качество воды.

Что касается программ инициативного бюджетирования, то Прионежье всегда является лидером по количеству заявок не только поданых, но и победивших. ТОСы и проекты ППМИ активно реализуются и развиваются.

Ольга Шмаеник рассказала, что в прошлом году депутаты заксобрания запустили пилотный проект ППМИ для школьных команд. Победителем этого конкурса стала команда из Шелтозера, которая на полученные 500 тысяч рублей модернизировала школьный театр. И эту программу сохранили на 2026 год.

К 800-летию крещения карелов в Вехручье обещают восстановить старинный вепсский храм. И это станет еще одной точкой для сохранения традиций района.