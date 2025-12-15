«Петропресс» приглашает за новогодними подарками

Газета «ТВР-Панорама» - одно из немногих печатных изданий, которое сохранилось в Карелии. В этом году ТВР-ке исполнилось 33 года. Несколько раз в год газета проводит розыгрыши призов среди своих подписчиков, ну и, конечно, перед Новым годом читателей газеты ждут приятные сюрпризы. В Издательском доме также можно заказать оригинальные подарки к Новому году. Об этом в программе «Гость в студии» рассказала начальник отдела рекламы Издательского дома «Петропресс» Ольга Шубина.

Газету «ТВР-Панорама», созданную в 1991 году, до сих пор читают и любят. В карельских поселках это зачастую единственное республиканское издание, которое можно выписать или купить на почте. Естественно, газету прочитывают от корки до корки и передают соседям.

Сейчас все озабочены новогодними подарками — что подарить близким, где это купить... Желательно, чтобы подарки были оригинальными, неожиданными, вызывали яркие эмоции. В этом смысле может помочь Издательский дом «Петропресс»: здесь можно заказать календарь с семейными фотографиями, футболки с надписями и рисунками на ваш вкус, а также есть много готовых изделий - книги, буклеты о Карелии, блокноты, ручки, брелоки и т.д.

Издательский дом «Петропресс» всегда рад гостям! Приходите к нам на Лыжную, 6.