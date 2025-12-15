Жители Ринды борются с турбазами с помощью наглядной «агитации»

Борьба жителей поселка Ринда с туристическим бизнесом вышла на новый уровень. 15 декабря по всему поселку было установлено восемь больших по размеру ярко-желтых аншлагов, предупреждающих туристов, что размещение в отелях «Мох» и «Тало Ринда» запрещен судом.

О противостоянии между гражданами, которые мечтали о спокойной жизни в своих загородных домах, и турбизнесом мы подробно рассказывали на протяжении года. Людей не устраивает беспардонное отношение владельцев турбаз к праву граждан на спокойную жизнь. Деятельность фактически незаконных отелей, уверены граждане, наносит вред окружающей среде неконтролируемыми сбросами стоков в озеро. Сейчас в Ринде действуют как минимум пять туробъектов и еще несколько строятся.

Более пятидесяти жителей Ринды обратились в суд с коллективным иском к Совету Прионежского района, попытавшись оспорить включение в правила землепользования и застройки Шуйского поселения условно разрешенные виды использования земли, позволяющие легализовать туробъекты в зоне СХ-3.

2 декабря 2025 года судья Верховного суда Карелии Наталья Иванова рассмотрела коллективный иск граждан и признала недействующим с момента принятия решение Совета Прионежского района о включении в ПЗЗ Шуйского поселения таких дополнительных видов использования земли как размещение мотелей, магазинов, предприятий общественного питания, причальных сооружений для яхт и катеров. Это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Жители Ринды решили предупредить гостей, решивших воспользоваться услугами туристических баз, что эти объекты существуют, образно говоря, на птичьих правах.