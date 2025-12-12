Невидимые услуги. Свидетель объяснял в суде, за что платил Раумо

Текст, фото: Антонина Кябелева

В декабре 2025 года в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовное дела, возбужденного в отношении бывшего внештатного советника Главы РК, экс-директора Центра по привлечению иностранных инвестиций и в прошлом заместителя директора Корпорации развития РК Алекси Раумо, имеющего двойное гражданство — российское и финляндское. В суде был допрошен важный свидетель - Сергей Александров, который регулярно финансировал Раумо за содействие в продвижении гостиничного бизнеса. Его допрос длился на протяжении двух судебных заседаний – 5 и 11 декабря.

Раумо задержали в декабре 2024 года в петрозаводской гостинице «Питер Инн» с одним миллионом рублей, который, как настаивает следствие, предназначались за помощь подсудимого в перезаключении договора аренды земли между мэрией Петрозаводска и ООО «ПЭ П КК». Помимо обвинений в мошенничестве, Раумо вменяется получение взяток от директора ООО «Норд-плюс» Сергея Александрова за помощь в выкупе медвежьегорской гостиницы «Онежская» и продвижении гостиничного бизнеса.

Заседание 5 декабря началось с рассмотрения ходатайства подсудимого, в котором он жаловался на плохое самочувствие, высокую влажность в камере, отсутствие письменного стола, гардероба и питьевой воды в зале суда, и просил изменить ему меру пресечения на домашний арест. По поводу воды вопрос решился просто: адвокату предложили приобрести ее для своего клиента. В удовлетворении ходатайства по изменению меры пресечения судья Оксана Булаева отказала.

На следующее судебное заседание 11 декабря адвокат Александр Родионов появился с бутылкой воды, которая была передана подсудимому. Раумо вновь жаловался на плохое самочувствие и высокое давление. По его просьбе пришлось даже прервать заседание, чтобы он мог умыться холодной водой. После возвращения в зал заседаний Алекси Раумо возмутился отсутствием бумажных полотенец.

Сергей Александров, директор и учредитель компании ООО «Форест Лайн», а в прошлом владелец ООО «Норд-Плюс», рассказал, как познакомился с подсудимым. Собственником ООО «Норд-Плюс» Александров стал весной 2023 года. Компания арендовала у медвежьегорской администрации гостиницу «Онежская».

Кстати, фирма «Норд-Плюс» довольно часто меняла владельцев. Согласно данным ИАС «Seldon.Basis», первым учредителем был Вячеслав Ерофеев, с января 2022 по март 2023 года ее владельцем являлся Александр Романенко, затем фирму купил Сергей Александров, а с мая 2024 года владельцем и директором стала Лариса Баштовенко. С Романенко, вообще, возникла странная история. Александров рассказал, что, помимо ООО «Норд-Плюс», приобрел у Романенко две заправки в Костомукше. Судя по пояснениям свидетеля, Романенко набрал банковских кредитов и уехал в Финляндию. В настоящие момент идут судебные разбирательства в связи долгами Романенко. В частности, кредиторы пытаются оспорить сделку по продаже ООО «Норд-Плюс», а заправочные станции в Костомукше уже изъяты по решению суда конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве Романенко.

Но вернемся к уголовному делу. По словам свидетеля, бизнес-план по развитию гостиницы подготовил еще Романенко. Именно Романенко подсказал ему, что есть некто Алексей, который может помочь в продвижении гостиничного бизнеса, так сказать, за отдельную плату. В деловом ежедневнике свидетеля осталась запись об этом разговоре: «Алексей - ? 100 зима - 150 лето». По словам Сергея Александрова, речь шла о Алекси Раумо, дескать Романенко говорил ему, что услуги Алексея будут ориентировочно стоить от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

Первая встреча Александрова с Раумо произошла в Корпорации развития РК.

«Мы договорились о сотрудничестве, о том, что Алексей Юрьевич будет нам помогать. Соответственно за определенное финансовое вознаграждение лично ему»,

- сказал Александров.

По словам свидетеля, Раумо запросил за свои услуги 80 тысяч рублей ежемесячно. Сергей Александров передавал деньги как наличными, так и переводил на банковский счет подсудимого, когда тот находился за границей. В общей сложности, по подсчетам свидетеля, он передал Раумо 1,520 миллиона рублей. При этом Раумо вменяется в вину получение 1,440 миллиона рублей, так как последний «транш» был передан в ноябре, когда Раумо официально уже не работал в Корпорации развития РК. Чаще всего Александров передавал Раумо наличные деньги при личных встречах, и никаких тому доказательств, кроме слов свидетеля, нет.

Адвокат пытался выяснить, если ли другие доказательства передачи наличных денег его доверителю, возможно, предположил Родионов, Александров кому-то рассказывал об этом.

«Только мои слова… Я думаю, что вы тоже не всем рассказываете, что вы за наличку рассчитываетесь с сантехником, с электриком»,

- сказал Сергей Александров.

Несколько раз, когда Раумо находился за границей, деньги перечислялись на его карту. Адвокат поинтересовался, не давал ли свидетель подсудимому деньги, чтобы Раумо передал их матери гражданской жены Александрова, которая проживает в Финляндии.

«Передавать не передавали, но пытались»,

- сказал свидетель.

По его словам, он действительно пытался передать через Раумо порядка 190 тысяч рублей в Финляндию, но до адресата они так и не дошли и остались у подсудимого, так сказать, в счет их прежних договоренностей.

И прокурор Константин Красников, и адвокат Александр Родионов пытались понять, в чем конкретно заключалась помощь Раумо. По словам свидетеля, содействие заключалось в поиске инвесторов, предоставлении необходимой для развития гостиничного бизнеса информации. Александрову показалась, что Раумо «вхож в кабинеты» и имеет «наработанные связи». К тому же на начальных этапах общения он представлялся как советник Главы РК.

Летом 2023 года, рассказал Александров, к нему приезжали молодые люди, которые позиционировали себя как представители консалтинговой фирмы, которая занимается поиском инвесторов. Постепенно, утверждает свидетель, отношения с Раумо переросли в дружеские.

«Я человек достаточно терпеливый. И за двадцать пять лет в экономике и предпринимательстве много всякого разного было. И поэтому понимаю, что объект непростой»,

- Сергей Александров пытался объяснить, почему он продолжал финансировать Раумо, хотя каких-то видимых результатов его труда видно не было.

Во время допроса подсудимый то и дело перебивал гособвинителя:

«Прокурор своими вопросами пытается загнать свидетеля в ловушку. Экономика и бизнес — это не циркуляры в прокурорских кабинетах. Это живой плоть от плоти процесс».

Несмотря на эмоциональные высказывания подсудимого, свидетель вынужден был признать: «Результатов не было».

Муниципальную гостиницу удалось выкупить в январе 2024 года за 49 миллионов рублей с отсрочкой окончательно расчета по сделке на пять лет.

Линия защиты заключается в том, что деньги, которые передавались Раумо, являлись не взяткой, а платой за консалтинговые услуги. В материалах дела есть копия договора между Романенко и международной консалтинговой компанией Раумо на оказание услуг.

«Сторона защиты не смогла представить нам оригинал данного документа»,

- отметила судья Оксана Булаева.

Свидетелю показали копию данного договора с целью выяснить, знает ли он что-то об этом документе.

«Я такого договора не помню… Я не видел, не слышал, не знаю»,

- сказал свидетель.

Откровенно говоря, вопрос, который так часто задавали и прокурор, и адвокат, о том, за что же Александров платил Раумо, так и остался без ответа. Сложно поверить, что бизнесмен ежемесячно платил по 80 тысяч рублей на протяжении полутора лет только за то, чтобы один раз увидеть странных молодых людей, которые приехали и уехали, так сказать, без видимых для бизнеса последствий, и получать какую-то информационную поддержку, о которой тоже ничего конкретного свидетель сказать не смог. В общем, это так и осталось загадкой.

Возможно, более откровенным окажется Андрей Сажин, который передал подсудимому возле гостиницы «Питер Инн» один миллион рублей в декабре 2024 года. Сажин проходит по делу в качестве потерпевшего и его допрос еще впереди.