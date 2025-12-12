Синоптики дали морозный прогноз на субботу в Карелии

В субботу, 13 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха -7, -9°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. На востоке местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами до -16°С,днём -4, -9°С, местами до -13°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -16, днем -10. В Кеми температура ночью составит -10, днем -6. В Кондопоге ночью столбики термометров покажут -10, днем -7. В Медвежьегорске ночью -11, днем -7. В Олонце на термометрах будет ночью -10, днем -6. В Пудоже ночью -9, днем -6. В Сегеже температура опустится ночью до -13, днем -8. В Сортавале ночью -10, днем -7. В Суоярви ночью будет -14, днем -9.