Россиянам назвали допустимую суточную порцию мандаринов

В день стоит съедать не более 200-250 граммов мандаринов. Такой совет дала диетолог Антонина Стародубова, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила эксперт, мандарины - это прекрасный источник витамина С. В них также содержатся витамины группы В, минеральные вещества, пищевые волокна, органические кислоты и биофлавоноиды. Популярный фрукт незаменим для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Также Стародубова добавила, что калорийность мандаринов достаточно невысока и составляет около 38 ккал на 100 граммов.

