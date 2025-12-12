Карельские ученые работают над технологиями будущего

В журнале Lobachevskii Journal of Mathematics вышла статья ученых Карельского научного центра Марии Макаровой и Александра Румянцева и итальянского исследователя Энрико Бланзиери, в которой предложен способ оптимизации работы квантовой цепи. Об это сообщили в пресс-службе карельской организации.

По информации источника, ученые получили результат, который может помочь повысить точность и надежность квантовых вычислений, увеличить их скорость.

Квантовые компьютеры – это инновационные устройства будущего. Физические особенности и сложность взаимодействия квантовых частиц вызывают дорогостоящие ошибки в расчетах. Ученые со всего мира пытаются их минимизировать.

Квантовые системы уже применяются в криптографии, в управлении потоками транспорта мировых столиц, для обучения искусственного интеллекта. В будущем они могут найти применение при разработке новых лекарств и вакцин до расшифровки генома.

