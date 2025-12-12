Стали известны итоги республиканской акции «Вечер здоровья»

В Карелии состоялась акция «Вечер здоровья». Она прошла во всех поликлиниках республики за один вечер, с 18 до 22 часов. Об этом сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Более 1000 жителей Карелии воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и дополнительные исследования после работы.

В медицинских организациях также проходили консультации узких специалистов, ультразвуковые исследования органов и систем организма, лабораторные исследования, были организованы мастер-классы и лекции по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

По информации источника, такие мероприятия планируется сделать регулярными.

