Жителя Карелии отправили в колонию за пьяную езду

В Калевальском районе вынесен приговор 45-летнему мужчине, которого обвиняли в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.

По данным ведомства, в апреле 2025 года местного жителя лишили прав за пьяную езду, но в сентябре он снова сел за руль микроавтобуса «Форд Транзит» в состоянии опьянения и был остановлен сотрудниками полиции в поселке Калевала.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запретили на 4 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Помимо этого, автомобиль нарушителя был конфискован.

