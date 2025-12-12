Перебои в телевещании ожидаются в двух райцентрах Карелии

На следующей неделе ряд жителей Карелии столкнется с проблемами в работе телевидения и радио. Об этом сообщает радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, в период с 16 по 18 декабря с 10 до 17 часов телевизоры не будут работать в Кеми. Причиной этого будет монтаж оборудования. А 16 декабря с 15 до 17 часов в поселке Лоухи ожидаются проблемы в вещании эфирных каналов и «Радио России». Это связано с ремонтом оборудования.

