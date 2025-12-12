12 декабря 2025, 15:00
Россиянина осудили за гулявшего без поводка добермана
По соседству с Карелией хозяина собаки осудили по уголовной статье
фото freepik
В Мурманской области вынесли судебный приговор за самовыгул домашнего питомца. Доберман во время прогулки сшиб с ног пожилую женщину. 41-летнего северянина признали виновным в причинении тяжкого вреда по неосторожности.
Инцидент произошел в апреле. Мужчина выпустил собаку на улицу без поводка, доберман сбил с ног 80-летнюю женщину. Она упала и получила тяжелые травмы.
Мужчина вину признал частично. По сообщению прокуратуры Мурманской области, суд назначил владельцу собаки наказание в виде 300 часов обязательных работ.