Россиянина осудили за гулявшего без поводка добермана

В Мурманской области вынесли судебный приговор за самовыгул домашнего питомца. Доберман во время прогулки сшиб с ног пожилую женщину. 41-летнего северянина признали виновным в причинении тяжкого вреда по неосторожности.

Инцидент произошел в апреле. Мужчина выпустил собаку на улицу без поводка, доберман сбил с ног 80-летнюю женщину. Она упала и получила тяжелые травмы.

Мужчина вину признал частично. По сообщению прокуратуры Мурманской области, суд назначил владельцу собаки наказание в виде 300 часов обязательных работ.