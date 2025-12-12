В Петрозаводске откроют уникальный центр по спасению конечностей

В Петрозаводске, на базе нового хирургического корпуса БСМП будет работать уникальный центр по спасению конечностей. Такой центр сейчас есть на Северо-Западе только в Петербурге. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в проекте «От первого лица» рассказал, что все необходимое оборудование уже закуплено, а специалисты проходят обучение. Корпус должен начать работу в 2027 году.

Что касается других медицинских строек, то в этом году их рекордное количество по всей Карелии - 20. Это и ФАПы, и врачебные амбулатории, а также филиал поликлиники №4 на Кукковке.

С 2019 года в республике построено 44 ФАПа и четыре врачебные амбулатории. Уточняем, ФАП устанавливают там, где население более 100 человек. Врачебная амбулатория рассчитана на население свыше 500 человек. В этом году в районах республики строят 19 объектов, некоторые из них уже сданы, начали свою работу: это 11 ФАПов и 8 амбулаторий.

Как рассказал министр здравоохранения, на сэкономленные средства начали строительство еще двух ФАПов в Пудожском районе: Кубово и Колово. Этого строительства ждали три года.

Ольга Билко - депутат Заксобрания Карелии выезжает на медицинские стройки, посещает уже открытые амбулатории и ФАПы. Говорит, что это совсем иной уровень медицинской помощи, это не просто современно и соответствует стандартам, это комфорт и для сотрудников, и для населения. Кроме того, в новых амбулаториях устанавливают стоматологические кабинеты.

Но чаще всего Ольга Юрьевна бывает на стройке филиала поликлиники №4 на Кукковке. Как и планировалось, поликлинику откроют в 2026 году. А окончание стройки намечено уже на декабрь этого года.

В конце эфира мы спросили у министра и у главного врача, какие бы еще медицинские объекты они построили, если бы им дали волю и денег. Идей и желаний очень много: от офисов врачей в микрорайонах города до новых приемных покоев, детской республиканской больницы, новой инфекционки и павильонов здоровья. А еще министр мечтает о медпунктах в деревнях, где проживает до 100 человек. Сейчас там нет ничего. В этом случае хочется только добавить: пусть мечты сбываются.