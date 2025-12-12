Житель Петрозаводска просит устранить стихийную парковку

С просьбой о наведении порядка возле дома по Комсомольскому проспекту, 2 в Петрозаводске к администрации города обратился житель карельской столицы. О стихийной парковке и не только он рассказал в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

По словам автора поста, здесь круглосуточно устраивают стихийную парковку.

«Газон разбит, поломаны кусты, машины паркуют под деревьями, к которым протянуты удерживающие канаты для светофоров и опорных линий, постоянно ездят по тротуару»,

— сообщает петрозаводчанин.

Он отмечает, что в любой момент по городской камере можно понаблюдать за ситуацией и увидеть водителей, которые не знают правил остановки и стоянки по ПДД.

Автор поста предлагает провести рейд, который принесет в казну города дополнительные деньги в виде штрафов.

«Может, это подействует на данных "водителей", которые считают, что у нас в городе такое остается безнаказанным»,

— подытоживает житель карельской столицы.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о просьбах горожан по уборке дорог.