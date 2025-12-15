Россияне узнали полезные альтернативы майонезу

Вместо майонеза для заправки салата можно использовать греческий йогурт или пятнадцатипроцентную сметану. В эти соусы можно добавить горчицу, специи или лимонный сок, чтобы разнообразить вкус, поделились в "Lenta.ru".

Греческий йогурт подходит для овощных и фруктовых салатов, а сметана - для салатов с курицей или креветками. Еще одна хорошая альтернатива - хумус или соус из размятого авокадо, лимонного сока и соли. Кремовая текстура, по мнению экспертов, полезна для организма.

Для заправки легких салатов также подойдет оливковое масло с лимонным соком. Для блюд с густым соусом можно использовать творожный сыр.