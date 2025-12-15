Патрушев, Руденя и Парфенчиков дали старт работе новой цифровой верфи

Сегодня в новом блоке корпусных цехов Онежского судостроительно-судоремонтного завода дан старт строительству двух самоходных грунтоотвозных шаланд. Это первые из шести судов, строящихся по заказу ФГУП «Росморпорт» и предназначенных для приема, транспортировки и разгрузки грунта на подводных отвалах в Азовском и Черном морях.

В церемонии закладки килей приняли участие помощник Президента России, Председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев, полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Грунтоотвозные шаланды, которые строятся на цифровой верфи, рассчитаны на экипаж из 6 человек. Для улучшения маневренных характеристик суда оснащены носовым подруливающим устройством.

Инвестиционный проект по модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода, результатом которого стало появление первой в стране цифровой верфи, удалось реализовать при кураторстве помощника Президента России, Председателя Морской коллегии Российской Федерации Николая Патрушева.

Широкое использование современных цифровых технологий, полностью основанных на отечественном программном обеспечении, позволили нам создать по сути первую в России цифровую верфь. Сегодня мы присутствуем при закладке киля двух судов для проведения ремонтных дноуглубительных работ, которые станут первой продукцией, выпускаемой в новом блоке корпусных цехов. Это событие является важным шагом в деле возрождения отечественного дноуглубительного флота»,

– отметил Николай Патрушев.

За высокие производственные достижения и многолетнюю плодотворную деятельность в судостроительной отрасли Николай Патрушев вручил директору завода Владимиру Майзусу медаль Морской коллегии Российской Федерации.

Новые цеха ОССЗ предназначены для строительства сухогрузов, в том числе смешанного типа «река-море», судов технического флота и буксиров, включая суда ледового класса. Уникальный центр компетенций цифрового судостроения может быть использован в качестве прототипа для других проектов судостроительных заводов страны.

Закладка первых судов на цифровой верфи - значимое событие в рамках исполнения поручения Президента по формированию технологической независимости нашей страны. На предприятии представлены цифровые технологии, но особенно ценно, что они разработаны отечественными инженерами. Карельские корабелы вышли на новый уровень развития судостроительной отрасли. Важно, что среди заводчан много молодежи. Уверены, что с такими наставниками и активными молодыми сотрудниками предприятие достигнет новых успехов в своём развитии»,

- подчеркнул Игорь Руденя.

Сейчас на производственных площадках ОССЗ идет строительство 13 судов, два из них были спущены на воду в этом году.

Цифровая верфь дала нашему заводу третью жизнь. Это и есть будущее отечественного судостроения, когда в одном огромном цехе строится сразу несколько судов. Огромное спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что именно Карелии доверено первой воплотить идею цифровой верфи в российском судостроении. Это не только экономика и новые рабочие места, но и продолжение промышленной истории, которой мы гордимся»,

– поделился Артур Парфенчиков.

Специалистов для работы на ОССЗ готовят в Петрозаводском автотранспортном техникуме и Санкт-Петербургском морском техническом университете. В ПетрГУ во взаимодействии с заводом ведется разработка программы профессиональной переподготовки «Цифровое сопровождение строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства». Программа предназначена для профессиональной переподготовки работников ОССЗ и студентов ПетрГУ, обучающихся по инженерным специальностям.

В ходе визита на предприятие помощник Президента Николай Патрушев и полномочный представитель Президента в СЗФО Игорь Руденя ознакомились с работой новых цехов и обсудили новый этап модернизации завода - на эти цели ОССЗ уже выделены денежные средства. Как отметил директор завода Владимир Майзус, сегодня подписан контракт на производство строительно-монтажных работ.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.