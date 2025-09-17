Запуск новых троллейбусов №2 и №5 перенесли на следующий год

Обновленные маршруты троллейбусов №2 и №5 запустят в Петрозаводске не раньше 2026 года. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, предприятие «Городской транспорт» завершило монтаж новой контактной сети на участке от улицы Мелентьевой до Товарной станции по улице Шотмана. Ранее троллейбусы там никогда не ходили.

На днях было проведено тестовое испытание новой сети - троллейбус проехал по маршруту улица Михаила Иссерсона, Заводская улица, Первомайский проспект, улица Шотмана.

Отметим, что указанный путь станет частью новых маршрутов троллейбусов №2 и №5. Однако в мэрии намерены рассмотреть техническую возможность их запуска только в следующем году, отметила Колыхматова.

Ранее сообщалось, что «двойку» и «пятерку» планировали запустить минувшим летом.