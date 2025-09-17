17 сентября 2025, 14:42
Первую зарплату в цифровых рублях выдали в России
В минфине заявили, что выплаты будут проводить в цифровых рублях только при желании получателей
фото «Петрозаводск говорит»
Минфин РФ объявил о выплате зарплаты в цифровых рублях. Это первый бюджетный платеж в России, выполненный в цифровом рубле.
«Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», - сообщается в телеграм-канале министерства.
С 1 января 2026 года будет обеспечена возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. Можно будет перечислять средства в бюджеты бюджетной системы России, осуществлять различные выплаты за счет средств федерального бюджета.
Выплаты в цифровых рублях будут осуществлять только по желанию получателя.