Первую зарплату в цифровых рублях выдали в России

Минфин РФ объявил о выплате зарплаты в цифровых рублях. Это первый бюджетный платеж в России, выполненный в цифровом рубле.

«Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», - сообщается в телеграм-канале министерства.

С 1 января 2026 года будет обеспечена возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. Можно будет перечислять средства в бюджеты бюджетной системы России, осуществлять различные выплаты за счет средств федерального бюджета.

Выплаты в цифровых рублях будут осуществлять только по желанию получателя.