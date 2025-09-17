До 18 градусов прогнозируют синоптики в четверг в Карелии

Завтра, 18 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10,+12°С, днем +15,+17°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8,+13°С, днем +13,+18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +10+14, облачно, небольшой дождь.

В Сегеже +12+16, облачно, небольшой дождь.

В Сортавале +12+15, малооблачно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.