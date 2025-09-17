17 сентября 2025, 16:27
Много полиции будет в четверг на улицах Петрозаводска

Пьяных водителей будут ловить в карельской столице 18 сентября
Рейд ГАИ в Петрозаводске
Фото ГАИ

В четверг, 18 сентября, Госавтоинспекция Петрозаводска собирается провести в городе рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожные полицейские массово выйдут на улицы карельской столицы, чтобы устроить рейд «Контроль трезвости». Останавливать будут все автомобили подряд. Проверка обычно не занимает много времени.

Петрозаводчан просят сообщать о водителях, которые решили рискнуть и сесть за руль в нетрезвом виде, в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось о том, что сегодня два автомобиля не поделили аварийный перекресток в Петрозаводске.

