17 сентября 2025, 16:27
Много полиции будет в четверг на улицах Петрозаводска
Пьяных водителей будут ловить в карельской столице 18 сентября
Фото ГАИ
В четверг, 18 сентября, Госавтоинспекция Петрозаводска собирается провести в городе рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дорожные полицейские массово выйдут на улицы карельской столицы, чтобы устроить рейд «Контроль трезвости». Останавливать будут все автомобили подряд. Проверка обычно не занимает много времени.
Петрозаводчан просят сообщать о водителях, которые решили рискнуть и сесть за руль в нетрезвом виде, в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44.
