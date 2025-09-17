Некоторые петрозаводчане остались без горячей воды из-за аварии

Сегодня в 14:40 в Петрозаводске произошло отключение горячей воды в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без воды остались жильцы некоторых зданий на Первомайском проспекте, на улицах Мурманской и Советской. Причиной отключения стала авария на сетях.

Ведутся восстановительные работы, срок окончания которых пока не называется.

