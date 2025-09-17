17 сентября 2025, 15:06
Некоторые петрозаводчане остались без горячей воды из-за аварии
Коммунальщики устраняют повреждение на сетях в столице Карелии
Фото: freepik
Сегодня в 14:40 в Петрозаводске произошло отключение горячей воды в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без воды остались жильцы некоторых зданий на Первомайском проспекте, на улицах Мурманской и Советской. Причиной отключения стала авария на сетях.
Ведутся восстановительные работы, срок окончания которых пока не называется.
Ранее сообщалось о том, что запуск новых троллейбусных маршрутов в Петрозаводске перенесли на 2026 год.