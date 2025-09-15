Открытое пианино в Петрозаводске закрылось на зиму

Текст: Елена Малишевская, фото: Татьяна Ефименко

Жители столицы Карелии уже не представляют себе ротонду на набережной летом без музыкального сопровождения. Это стало «фишкой» нашего города, туристы восхищаются, мы гордимся. Проект «Открытое пианино в ротонде» (0+) существует в Петрозаводске шесть лет, с 2019 года. Второй год подряд сезон закрывают большим концертом на набережной. Нынешний инструмент уже отыграл — открытая площадка и бесконечная сырость сделали свое дело. Откуда возьмется новое пианино, куда отправится старое, кто поддерживает культурное движение, и кто вставляет ему палки в колеса — об этом мы поговорили с руководителем проекта «Открытое пианино» Антоном Сергеевым.

Закрытие сезона в этом году было роскошным. В концерте приняли участие Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», пианист Тимур Мальцев, 12-летний гений Алексей Иванов, Академический хор ПетрГУ, исполнитель и импровизатор Лина Тозан, любительский хор Карельской государственной филармонии, пианистка Даша Жарова. Все выступили по велению души, без гонораров. Этот проект — вообще не про деньги, рассказывает его руководитель Антон Сергеев.

«Я часто вижу тех, кто выступает сегодня, в течение лета. Они приходят в ротонду, играют, я их слышу. Я просто поспрашивал: не хотели бы вы выступить на закрытии сезона? И они согласились. Хор ПетрГУ, например, они сами мне написали — хотим выступить».

Начинали проект в 2019 году двое музыкантов из карельской консерватории. В 2021 году всю организацию взял на себя Антон Сергеев. Он окочил музыкальную школу в Петрозаводске, потом экономический факультет ПетрГУ, работает менеджером. Женат, воспитывает дочь.

«Когда пианино только поставили в ротонду, я часто сам приходил играть. А когда услышал, что в следующем году его не будет, мне стало печально, и я решил взять на себя эту ответственность»,

- рассказывает Антон Сергеев.

Петрозаводчане за годы работы проекта так к нему привыкли, как будто пинанино в ротонде стояло всегда.

«Это была отличная инициатива. Я много путешествовала по миру, и в некоторых городах в аэропортах стоят инструменты, за которые люди могут сесть и поиграть в ожидании самолета. Или на берегу моря стоит пианино. Это красиво. У нас прекрасная набережная, атмосферное место и пианино очень вписалось в ротонду»,

- считает петрозаводчанка Юлия.

«Это украшает город. Все туристы восхищаются. Приходишь сюда, и в сердце открывается что-то хорошее и доброе»,

- признается петрозаводчанин Александр.

«Петрозаводск — очень культурный и музыкальный город. У нас есть консеватория, филармония, Музыкальный театр, музыкальное училище, куча музыкальных школ... Проект «Открытое пианино» - это логическое продолжение этой истории»,

- уверена петрозаводчанка Анна.

Антон Сергеев рассказал, что настраивать пианино приходится каждые две-три недели. Инструмент все лето стоит на открытом воздухе, быстро расстраивается. Мы спросили у организатора проекта, кто ему помогает материально, может быть, городские власти? Антон сказал, что не мешают, и слава богу.

«Естественно, чтобы поставить инструмент в ротонду, нужно спрашивать разрешение. И я каждый год это мероприятие согласовываю — мэрия идет навстречу. В самом деле не так это все и дорого. Инструменты зачастую просто отдают — за самовывоз, или за небольшие деньги. Сейчас появились электронные аналоги, и дома держать вот такое большое пианино многие считают нецелесообразным. Помогать никто не предлагал, но я и не прошу. В принципе, я сам справляюсь. Это мой вклад в наш город и в общество, в котором я живу»,

- рассказывает Антон Сергеев.

Это пианино два года назад отдал Сергееву Музыкальный театр Карелии. И оно уже свой срок отслужило. Инструмент вернется в театр, подвергнется определенному апгрейду, и «выйдет» на сцену уже только в виде декорации — в спектакле «Фиалка Монмартра». Но это не значит, что проект всё. Антон Сергеев сейчас в поисках нового пианино.

«Я очень тщательно подхожу к выбору инструмента. Обычно я покупаю пианино «Красный Октябрь» - оно концертное, звук очень объемный, громкий, что подходит для нашего проекта»,

- отмечает Антон Сергеев.

Руководитель проекта рассказал, что за шесть лет никто не пытался пресечь это культурное начинание, но были жалобы от жильцов близлежащих домов — им мешали звуки музыки по ночам. Повесили объявление в ротонде, опубликовали его же в паблике: попросили не музицировать в ночное время. Кажется, призыв был услышан, по крайней мере, жалобы прекратились.

Антон Сергеев достаточно скромный человек, но говорит, что осознает масштабность проекта и то, что «Открытое пианино» украсило Петрозаводск, повысило его туристическую привлекательность. Антон уверен, что каждый горожанин, если подумает, может внести свою лепту в красоту нашего любимого города.