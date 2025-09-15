В Карелии во время выборов отключали интернет

Для обеспечения безопасности мобильные операторы временно отключали интернет в ряде регионов. Об этом заявил заместитель руководителя минцифры России Олег Качанов.

При этом ведомство вместе с операторами успело опробовать технологию белых списков - когда при отключении мобильного интернета ресурсы, связанные с дистанционным электронным голосованием, должны работать.

Технологию успешно, по словам министра, использовали. Но были жалобы на недоступность ресурсов до 15 минут у оператора «Мегафон» в Пермском крае и Карелии, передает РИА Новости. Оператор связи провел восстановительные мероприятия. Аналогичная ситуация была с оператором Т2 в отдельных районах.

Когда министерство получило сигналы о проблемах, в течение получаса было восстановлено действие белых списков, а граждане продолжали голосовать, в том числе и с мобильного интернета.