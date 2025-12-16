Шестнадцатого декабря в Карелии ожидаются небольшие осадки

Сегодня, 16 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха днём 0, +2°С. Атмосферное давление днем будет расти.

В Карелии будет облачно, днем с прояснениями. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём -2,+3°С, на севере местами до -5°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале и Пудоже днем -1. В Кеми температура днем составит -2. В Кондопоге и Суоярви столбики термометров днем покажут +1. В Медвежьегорске и Сегеже днем 0. В Олонце и Сортавале на термометрах днем будет +2.