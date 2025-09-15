Две девушки на самокате сбили женщину на тротуаре в Петрозаводске

В Петрозаводске зафиксировано очередное ДТП с участием самокатчиков. В светлое время суток две девушки двигались на одном электросамокате и врезались в женщину на тротуаре. Она упала, к ней на помощь подошла другая горожанка. Полиция теперь разыскивает свидетелей инцидента.

«10 сентября в 08:05 в районе дома 19 по улице Луначарского, лица, управляющие электросамокатом, совершили наезд на пешехода. В результате происшествия 36-летняя пешеход получила травмы»,

- коротко сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Всех обладающих полезной информацией о произошедшем просят связаться с ГАИ.

Ранее мы писали, как самокатчик сбил ребенка на тротуаре. Одиннадцатилетний ребенок выходил из магазина, когда его сшиб человеком на самокате. Школьник получил травмы, а виновник скрылся.