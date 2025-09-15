Грубые валуны в Карелии начнут превращать в изысканные изделия

В карельских валунах увидели потенциал. Грубые камни после обработки собираются использовать в строительстве, дизайне и не только. Производство запустили в технопарке на Южной промзоне в Петрозаводске.

Индивидуальный предприниматель собирается использовать передовые технологии и превращать грубый булыжник в изысканные изделия. Он хочет предложить рынку уникальные решения, которые будут радовать глаз и служить долгие годы.

«Мы увидели в валунах не просто камни, а потенциал для создания чего-то по-настоящему особенного. Наша цель – раскрыть их природную красоту и функциональность, предложив рынку уникальные решения, которые будут радовать глаз и служить долгие годы. Это могут быть элементы ландшафтного дизайна, строительные и отделочные материалы, предметы интерьера и декора, все, что сочетает в себе прочность камня и элегантность современного дизайна», - цитирует предпринимателя карельский минэк.