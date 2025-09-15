Карелия наращивает свою инвестиционную привлекательность

Если еще в 2017 году в Национальном рейтинге наша республика занимала 56-е место, то уже в этом году вошла в 20-ку регионов-лидеров Северо-Запада по росту инвестиций в основной капитал. Речь идет о приросте в более чем 20 процентов. Олег Ермолаев, вице-премьер карельского правительства рассказал об инструментах, которые разработали специалисты для привлечения инвестиций.

Речь идет и о законах, которые просты и понятны для бизнесменов, и о реальных программах помощи. Например, предоставление земельных участков под бизнес-проекты без торгов. Здесь вице-премьер сделал уточнение, поскольку часто получает критические замечания на этот счет. Земельные участки предпринимателям в Карелии отдают без торгов, но только в аренду и под реализацию определенного проекта. Если проект закрывается или не был реализован - участок возвращается в республиканское пользование.

Олег Ермолаев рассказал, что на Международном экономическом форуме в Петербурге было подписано 11 соглашений о сотрудничестве на 13 млрд рублей. Что касается территорий, которые наиболее привлекательны для инвесторов, то это не только центральные районы и Приладожье.

Активно развивается Карельская Арктика - это 40 процентов территорий. За последние пять лет в арктических районах создано 1000 новых рабочих и получено 20 млрд рублей инвестиций.