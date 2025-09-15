Клещи покусали 42 человек за неделю в Карелии

Несмотря на наступление осени, клещи все еще активно нападают. В Карелии за неделю от клещей пострадали 42 человека, включая 6 детей.

Всего же за сезон от опасных паразитов пострадали 3850 человек, в том числе 707 детей. Встречи с клещами не всегда заканчиваются благополучно.

Согласно данным Роспотребнадзора, в Карелии зафиксировано 12 случаев клещевого боррелиоза, из них 2 случая у детей, а также 20 случаев клещевого энцефалита, в том числе 7 случаев среди детей.