Яйца и картофель подешевели в Карелии

За неделю с 21 по 27 октября в республике изменились цены на некоторые продукты. Об этом сообщает Карелиястат.

По данным ведомства, за указанный период подорожали капуста (4,5%), помидоры (2,7%). Также выросли в цене творог, сметана, сливочное масло, печенье (1,3 - 2,2%).

В то же время снизились цены на морковь (4,3%), свеклу (2,3%), картофель (2,1%), лук (1,8%). Также подешевели молоко, сыры, яйца, макароны (1,0 - 2,4%).

Ранее сообщалось о том, что бензин впервые за долгое время начал дешеветь в Карелии.