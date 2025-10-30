Восточный ветер и небольшой дождь ждут в пятницу жителей Карелии

Завтра, 31 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем на западе местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточных направлений, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5°С, днем +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+3, пасмурно.

В Сегеже +2+4, пасмурно.

В Сортавале +4+6, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.