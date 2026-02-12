В Петрозаводске закончились продукты для бездомных

Социальный центр «Попечение», где помогают нуждающимся, попросил помочь продуктами для бездомных.

Каждый день в центр за горячим питанием обращаются люди, но в центре закончилась еда.

«Очень нужна помощь!<…> В данный момент все запасы исчерпаны»,

- говорится в сообщение центра в соцсети.

Неравнодушные петрозаводчане могут принести в центр на Вольную, 1, с 10:00 до 13:00 пюре и макароны быстрого приготовления; печенье, сладости к чаю; чай в пакетиках, сахар; одноразовую посуду (чашки, глубокие тарелки, большие ложки).