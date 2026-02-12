Работу кабинета физиотерапии возобновили в одной из больниц Карелии

На севере Карелии пациенты вновь смогут проходить важные процедуры для лечения, профилактики заболеваний и реабилитации. Пока кабинет физиотерапии будет работать в тестовом режиме, пояснили в карельском Минздраве, но в течение недели начнет работать в полную силу.

После длительного перерыва кабинет физиотерапии возобновил работу в Калевальской ЦРБ.

В министерстве сообщили, что кабинет оснащают новым оборудованием: аппаратом для гальванизации и электрофореза, магнитотерапии, ультразвуковой терапии, дарсонвализации и другой техникой.