12 февраля 2026, 07:23
Здоровый интерес

Работу кабинета физиотерапии возобновили в одной из больниц Карелии

Медицинский кабинет в Калевальской больнице оснащают техникой
медик
фото freepik

На севере Карелии пациенты вновь смогут проходить важные процедуры для лечения, профилактики заболеваний и реабилитации. Пока кабинет физиотерапии будет работать в тестовом режиме, пояснили в карельском Минздраве, но в течение недели начнет работать в полную силу.

После длительного перерыва кабинет физиотерапии возобновил работу в Калевальской ЦРБ.

медкабинет

В министерстве сообщили, что кабинет оснащают новым оборудованием: аппаратом для гальванизации и электрофореза, магнитотерапии, ультразвуковой терапии, дарсонвализации и другой техникой.

физиотерапия
калевальская црб