Еще один морозный день ждет сегодня жителей и гостей Карелии

Сегодня, 12 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха -10,-12°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. По северным районам местами изморозь. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха -9,-14°С, местами до -18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -18-24, облачно, туман.

В Сегеже -17-21, пасмурно.

В Сортавале -11-16, облачно.

Геомагнитная обстановка в норме.