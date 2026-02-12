12 февраля 2026, 06:30
Еще один морозный день ждет сегодня жителей и гостей Карелии
Синоптики рассказали о погоде в республике 12 февраля
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 12 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха -10,-12°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. По северным районам местами изморозь. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха -9,-14°С, местами до -18°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -18-24, облачно, туман.
В Сегеже -17-21, пасмурно.
В Сортавале -11-16, облачно.
Геомагнитная обстановка в норме.